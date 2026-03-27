Аренда складов в Киеве подорожала на фоне дефицита свободных площадей

Рынок складской недвижимости Киева в 2025 году продемонстрировал высокую активность за последнее десятилетие. Валовое поглощение площадей достигло отметки 217 тыс. кв. м, что практически совпадает с объемом нового ввода, составившим 216 тыс. кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure со ссылкой на исследование Expandia.

Общий объем предложения в киевском регионе вернулся к показателям 1,57 млн. кв. м.

По данным Expandia, основными заказчиками новых площадей стали крупные ритейлеры, компании сектора e-commerce и логистические 3PL-операторы.

Спрос был сосредоточен на больших объектах. Хотя на сделки формата более 10 тыс. кв. м пришлось всего 36% от общего количества транзакций, именно они обеспечили 72% всего объема поглощений.

В отраслевом разрезе лидером осталась оптовая и розничная торговля, сформировавшая более половины спроса. Значительную активность также проявили логистические операторы, на долю которых пришлось 44% рынка.

Объемы нового строительства

Наполнение рынка новым предложением в 2025 году стало самым масштабным с 2008 года. Основная часть новых мощностей была сосредоточена вдоль левобережного логистического коридора трассы М-03, где появилось 78% всех новых объектов.

Крупнейшими проектами года стали очереди логистического комплекса "Александровский" и "Чайки". Помимо нового строительства, в конкурентное предложение вернулись восстановленные площади комплекса RLC, которые ранее получили повреждения.

Несмотря на значительное увеличение нового предложения, уровень вакантности снизился до 3,5%, что свидетельствует о быстром поглощении новых площадей и дефиците качественных крупных составов. Это стимулировало рост арендных ставок в национальной валюте в среднем на 9%.

Прогнозы на 2026 год

Ожидается, что в 2026 году темпы нового строительства замедлятся, а прогнозируемый объем ввода составит около 90 тыс. кв. м, что значительно меньше показателей прошлого года.

Приоритетным направлением для девелоперов останется формат build-to-suit – строительство под конкретного заказчика.

Наибольшими ожидаемыми проектами 2026 года являются следующие очереди комплексов "Чайки" и JOULe, которые частично удовлетворят устойчивый спрос со стороны крупного бизнеса.

