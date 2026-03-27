Оренда складів у Києві подорожчала на тлі дефіциту вільних площ

Ринок складів Києва повернувся до довоєнних обсягів / Depositphotos

Ринок складської нерухомості Києва у 2025 році продемонстрував найвищу активність за останнє десятиліття. Валове поглинання площ сягнуло позначки 217 тис. кв. м, що практично збігається з обсягом нового введення, який склав 216 тис. кв. м. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure з посиланням на дослідження Expandia. 

Загальний обсяг пропозиції в київському регіоні повернувся до показників 1,57 млн кв. м. 

За даними Expandia, основними замовниками нових площ стали великі ритейлери, компанії сектору e-commerce та логістичні 3PL-оператори.

Попит був зосереджений на великих об'єктах. Хоча на угоди формату понад 10 тис. кв. м припало лише 36% від загальної кількості транзакцій, саме вони забезпечили 72% усього обсягу поглинання.

У галузевому розрізі лідером залишилася оптова та роздрібна торгівля, що сформувала понад половину попиту. Значну активність також виявили логістичні оператори, на частку яких припало 44% ринку.

Обсяги нового будівництва

Наповнення ринку новою пропозицією у 2025 році стало наймасштабнішим з 2008 року. Основна частина нових потужностей була зосереджена вздовж лівобережного логістичного коридору траси М-03, де з’явилося 78% усіх нових об'єктів.

Найбільшими проектами року стали черги логістичного комплексу "Олександрівський" та комплекс "Чайки". Крім нового будівництва, у конкурентну пропозицію повернулися відновлені площі комплексу RLC, що раніше зазнали пошкоджень.

Попри значне збільшення нової пропозиції, рівень вакантності знизився до 3,5%, що свідчить про швидке поглинання нових площ і дефіцит якісних великих складів. Це стимулювало зростання орендних ставок у національній валюті в середньому на 9%.

Прогнози на 2026 рік

Очікується, що У 2026 році темпи нового будівництва сповільняться, а прогнозований обсяг введення складе близько 90 тис. кв. м, що суттєво менше показників минулого року.

Пріоритетним напрямком для девелоперів залишиться формат build-to-suit — будівництво під конкретного замовника.

Найбільшими очікуваними проектами 2026 року є наступні черги комплексів "Чайки" та JOULe, які мають частково задовольнити сталий попит з боку великого бізнесу.

Нагадаємо, складські приміщення залишаються найбільш затребуваною формою комерційної нерухомості в Україні – як для оренди, так і для купівлі, тому ціни на них зростають. 

Автор:
Тетяна Бесараб