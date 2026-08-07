Аренда жилья онлайн: HataHub добавила "Дія.Підпис"

Украинская платформа HataHub интегрировала шеринг документов через “Дія” и "Дія.Підпис", благодаря чему пользователи смогут передавать данные для оформления аренды и подписывать договоры онлайн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

После интеграции пользователи HataHub могут передавать данные и копию ID-карты через "Дія" без отправки фотографий документов в мессенджерах.

Полученные данные могут автоматически использоваться для заполнения договора аренды. Через "Дія.Підпис" доступно подписание договоров, актов и дополнительных соглашений онлайн.

Также платформа предусматривает проверку права собственности на недвижимость через государственный реестр.

Напомним, в марте 2026 года лидером по спросом на аренду жилья в Украине неожиданно стало Запорожье, где активность арендаторов выросла почти в четыре раза, в то же время в Киеве и Одессе наблюдается постепенное снижение количества отзывов на объявление