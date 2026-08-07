Оренда житла онлайн: HataHub додала "Дія.Підпис"

Українська платформа HataHub інтегрувала шеринг документів через "Дію" та "Дія.Підпис", завдяки чому користувачі зможуть передавати дані для оформлення оренди та підписувати договори онлайн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Після інтеграції користувачі HataHub можуть передавати дані та копію ID-картки через "Дію" без надсилання фотографій документів у месенджерах.

Отримані дані можуть автоматично використовуватися для заповнення договору оренди. Через "Дія.Підпис" доступне підписання договорів, актів та додаткових угод онлайн.

Також платформа передбачає перевірку права власності на нерухомість через державний реєстр.

Нагадаємо, у березні 2026 року лідером за попитом на оренду житла в Україні несподівано стало Запоріжжя, де активність орендарів зросла майже в чотири рази, водночас у Києві та Одесі спостерігається поступове зниження кількості відгуків на оголошення