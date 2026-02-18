Запланована подія 2

Аренда жилья с правом выкупа: эксперт объяснила, при каких условиях заработает инструмент

женщина ключ коробка переезд
Аренда с правом выкупа может стать реальной альтернативой ипотеке с ее высокими рисками / Freepik

Аренда жилья с правом дальнейшего выкупа может стать реальным инструментом доступа к собственному жилью для украинцев, не имеющих стартового капитала. В то же время, его внедрение требует ряда продуманных действий, иначе он рискует остаться только декларацией.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказала обозреватель недвижимости Виктория Берещак.

По словам эксперта, механизм, предусматривающий закон "Об основных принципах жилищной политики" , может стать реальной альтернативой ипотеке.

"Аренда с правом выкупа имеет потенциал, но это сложный механизм, очень чувствительный к дизайну его архитектуры. Его главное преимущество – возможность для домохозяйств без стартового капитала постепенно перейти к собственности без классической ипотеки с высокими рисками", – отмечает Берещак.

Фактически модель может работать из-за долгосрочных договоров аренды на 10–20 лет. За это время часть платежей засчитывается в счет предстоящего выкупа. До момента полного расчета жилье остается в управлении оператора.

По словам эксперта, реализация данной модели фактически невозможна без нескольких условий. Речь идет прежде всего о прозрачных правилах договоров — сроках, формировании цены, защите от резких рыночных колебаний. Также необходима финансовая инфраструктура: специальные фонды, аудит, гарантии сохранности взносов и запуск пилотных проектов перед масштабированием.

"Без этого аренда с правом выкупа рискует остаться красивой идеей на бумаге или быть использована только точечно", - отмечает Виктория Берещак.

Эксперты считают, что при правильной имплементации аренда с выкупом может стать одним из ключевых инструментов жилищной политики, особенно в условиях войны, миграции и нестабильных доходов населения.

Напомним, в ВР был создан законопроект, предусматривающий снижение процентной ставки для собственников жилья, чтобы поощрить их декларировать доходы от аренды и вывести рынок из тени.

Автор:
Ярослава Тюпка