Оренда житла з правом викупу: експерт пояснила, за яких умов запрацює інструмент

Оренда житла з правом подальшого викупу може стати реальним інструментом доступу до власного житла для українців, які не мають стартового капіталу. Водночас його впровадження потребує низки продуманих дій, інакше він ризикує залишитися лише декларацією.

Про це у коментарі Delo.ua розповіла оглядачка нерухомості Вікторія Берещак.

За словами експертки, механізм, що передбачає закон "Про основні засади житлової політики", може стати реальною альтернативою іпотеки.

“Оренда з правом викупу має потенціал, але це складний механізм, дуже чутливий до дизайну його архітектури. Його головна перевага — можливість для домогосподарств без стартового капіталу поступово перейти до власності без класичної іпотеки з високими ризиками”, — наголошує Берещак.

Фактично модель може працювати через довгострокові договори оренди на 10–20 років. Упродовж цього часу частина платежів зараховується в рахунок майбутнього викупу. До моменту повного розрахунку житло залишається в управлінні оператора.

За словами експертки, реалізація даної моделі фактично неможлива без кількох умов. Йдеться передусім про прозорі правила договорів — строки, формування ціни, захист від різких ринкових коливань. Також необхідна фінансова інфраструктура: спеціальні фонди, аудит, гарантії збереження внесків та запуск пілотних проєктів перед масштабуванням.

“Без цього оренда з правом викупу ризикує залишитися красивою ідеєю на папері або бути використаною лише точково”, — наголошує Вікторія Берещак.

Експерти вважають, що за умови правильної імплементації оренда з викупом може стати одним із ключових інструментів житлової політики, особливо в умовах війни, міграції та нестабільних доходів населення.

