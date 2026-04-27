Арендаторам с животными стало легче находить жилье: рейтинг регионов и цены

Рынок аренды жилья в Украине постепенно становится более открытым для владельцев домашних любимцев. В ряде регионов растет доля pet-friendly объявлений, а арендодатели все чаще разрешают проживание с животными. Больше всего таких предложений сосредоточено в Киевской и Ивано-Франковской областях. В то же время в части других регионов их количество до сих пор минимально.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Арендовать квартиру с котом или собакой часто становится вызовом. Аналитики OLX Недвижимость на примере 1-комнатных квартир исследовали: в каких регионах больше владельцев квартир, готовых сдать жилье владельцам четырехлапых, и как меняется ситуация по сравнению с прошлым годом.

Где больше всего рады животным

Киевская область предлагает наиболее pet-friendly квартир для аренды. Средняя цена аренды такой квартиры в марте 2026 составила 13 тыс. грн.

Также немало людей, охотно сдающих квартиру владельцами четырехлапых, проживают в Ивано-Франковске. В среднем аренда квартир в этом городе составляет 15,3 тыс. грн.

Далее перечень городов, где находится наиболее открытых к животным арендодателей, выглядит следующим образом:

Полтавская область , 8,8 тыс. грн

Винницкая область , 13,5 тыс. грн

Днепропетровская область , 6 тыс. грн

Ровенская область , 12 тыс. грн

Хмельницкая область , 10 тыс. грн

Черкасская область , 9,5 тыс. грн

Одесская область , 8 тыс. грн

Меньше положительно настроенных к животным арендодателей проживает в Харьковской и Херсонской областях. Цена таких квартир составляет 4,2 и 4 тысяч грн соответственно.

Как растет количество pet-friendly квартир для аренды

В Сумской области число любителей животных среди арендодателей выросло на 166% по сравнению с 2025 годом (исследование проводилось по состоянию на март). Этот рост втрое, хотя в целом рынок в этом регионе не выглядит значительным.

Существенный рост и в Киевской области с показателем +64% за год. Лояльность к животным растет и в таких регионах, как Ровенский (42%), Черниговский (32%), Черновицкий (20%), Винницкий (17%).

Спад такой лояльности зафиксировали в Закарпатской (-67%) и Херсонской (-64%) областях. На 58% сократилось за год число желающих арендовать жилье владельцам животных в Запорожской области.

Кому из животных рады больше всего

Если брать все pet-friendly объявления, то 60% из них готовы заселить людей как с собаками, так и кошками. Это наиболее распространенный формат почти по всей Украине, но больше таких объявлений в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

В то же время объявлений только для собак больше, чем для кошек.

Исследование показывает, что арендодатели в Украине становятся более открытыми для владельцев животных. Общая тенденция демонстрирует, что арендодатели чаще учитывают спрос, поэтому в отдельных регионах найти жилье для проживания с домашними питомцами становится заметно легче.

Напомним, владельцы животных являются группой, которая чаще всего сталкивается с отказом в аренде квартиры, согласно результатам исследования OLX Недвижимость. Отмечается, что ключевыми барьерами остаются предубеждения и преувеличенные страхи арендодателей.