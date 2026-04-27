Орендарям із тваринами стало легше знаходити житло: рейтинг регіонів і ціни

Ринок оренди житла в Україні поступово стає більш відкритим до власників домашніх улюбленців. У низці регіонів зростає частка pet-friendly оголошень, а орендодавці дедалі частіше дозволяють проживання з тваринами. Найбільше таких пропозицій зосереджено у Київській та Івано-Франківській областях. Натомість у частині інших регіонів їх кількість досі мінімальна.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Орендувати квартиру з котом або собакою часто стає викликом. Аналітики OLX Нерухомість на прикладі 1-кімнатних квартир дослідили: в яких регіонах найбільше власників квартир, готових здати житло власникам чотирилапих, і як змінюється ситуація порівняно з минулим роком.

Де найбільше раді тваринам

Київська область пропонує найбільше pet-friendly квартир для оренди. Середня ціна оренди такої квартири у березні 2026 року становила 13 тис. грн.

Також чимало людей, які охоче здають помешкання власниками чотирилапих, проживають у Івано-Франківську. У середньому оренда квартир у цьому місті сягає 15,3 тис. грн.

Далі перелік міст, де перебуває найбільше відкритих до тварин орендодавців, виглядає наступним чином:

Полтавська область , 8,8 тис. грн

Вінницька область , 13,5 тис. грн

Дніпропетровська область , 6 тис. грн

Рівненська область , 12 тис. грн

Хмельницька область , 10 тис. грн

Черкаська область , 9,5 тис. грн

Одеська область , 8 тис. грн

Найменше позитивно налаштованих до тварин орендодавців проживає у Харківській та Херсонській областях. Ціна таких квартир становить 4,2 та 4 тисячі грн відповідно.

Як зростає кількість pet-friendly квартир для оренди

У Сумській області число любителів тварин серед орендодавців зросло на 166% порівняно з 2025 роком (дослідження проводилось станом на березень). Це зростання втричі, хоча загалом ринок у цьому регіоні не виглядає значним.

Суттєве зростання і в Київській області, з показником +64% за рік. Лояльність до тварин зростає і в таких регіонах, як Рівненський (+42%), Чернігівський (+32%), Чернівецький (+20%), Вінницький (+17%).

Спад такої лояльності натомість зафіксували у Закарпатській (-67%) та Херсонській (-64%) областях. На 58% скоротилось за рік число охочих орендувати житло власникам тварин у Запорізькій області.

Кому з тварин раді найбільше

Якщо брати всі pet-friendly оголошення, то 60% з них готові заселити людей як із собаками, так і котами. Це найбільш розповсюджений формат майже по всій Україні, але найбільше таких оголошень у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Водночас оголошень лише для собак більше, ніж лише для котів.

Дослідження показує, що орендодавці в Україні стають більш відкритими до власників тварин. Загальна тенденція демонструє, що орендодавці частіше враховують попит, тому в окремих регіонах знайти житло для проживання з домашніми улюбленцями стає помітно легше.

Нагадаємо, власники тварин є групою, що найчастіше стикається з відмовою в оренді квартири, згідно з результатами дослідження OLX Нерухомість. Зазначається, що ключовими бар’єрами залишаються упередження та перебільшені страхи орендодавців.