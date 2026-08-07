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Арестованную гостиницу "Одесса" могут отдать для проживания переселенцев

Гостиница "Одесса"
Арестованную гостиницу "Одесса" могут отдать для проживания переселенцев / АРМА

Гостиничный комплекс "Одесса" может стать первым арестованным объектом недвижимости, часть которого будет использована для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Практические шаги реализации этого механизма в.и.о. главы АРМА Ярослава Максименко обсудила во время выездного заседания межфракционного депутатского объединения "Защита прав ВПЛ и других пострадавших от российской агрессии" в Одессе.

Гостиничный комплекс насчитывает 175 номеров, рассчитанных на проживание от двух до четырех человек. Агентство прорабатывает возможность предусмотреть в будущих договорах управления обязательное резервирование части номерного фонда для нужд переселенцев.

Механизм передачи и потенциал жилищного фонда АРМА

Закон Украины "Об АРМА" разрешает передавать арестованные объекты в управление через открытый конкурс или по решению Кабинета Министров Украины с условием размещения ВПЛ.

Целью реформы ведомства является обеспечение эффективной работы активов, сохранение их экономической ценности, пополнение госбюджета и решение общественно важных задач.

В настоящее время в управлении ведомства находятся жилые объекты, гостиницы и санатории общей площадью около 36,7 тыс. кв. м. С учетом норматива в 9 кв. м на человека, этот имеющийся ресурс потенциально позволяет обеспечить временным жильем более 4 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Напомним, АРМА будет привлекать инвесторов в управление арестованными активами. Ведомство и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве по расширению участия украинского и международного бизнеса в управлении предприятиями, недвижимостью и корпоративными правами.

Автор:
Максим Кольц

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