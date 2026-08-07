Арестованную гостиницу "Одесса" могут отдать для проживания переселенцев

Гостиничный комплекс "Одесса" может стать первым арестованным объектом недвижимости, часть которого будет использована для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Практические шаги реализации этого механизма в.и.о. главы АРМА Ярослава Максименко обсудила во время выездного заседания межфракционного депутатского объединения "Защита прав ВПЛ и других пострадавших от российской агрессии" в Одессе.

Гостиничный комплекс насчитывает 175 номеров, рассчитанных на проживание от двух до четырех человек. Агентство прорабатывает возможность предусмотреть в будущих договорах управления обязательное резервирование части номерного фонда для нужд переселенцев.

Механизм передачи и потенциал жилищного фонда АРМА

Закон Украины "Об АРМА" разрешает передавать арестованные объекты в управление через открытый конкурс или по решению Кабинета Министров Украины с условием размещения ВПЛ.

Целью реформы ведомства является обеспечение эффективной работы активов, сохранение их экономической ценности, пополнение госбюджета и решение общественно важных задач.

В настоящее время в управлении ведомства находятся жилые объекты, гостиницы и санатории общей площадью около 36,7 тыс. кв. м. С учетом норматива в 9 кв. м на человека, этот имеющийся ресурс потенциально позволяет обеспечить временным жильем более 4 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Напомним, АРМА будет привлекать инвесторов в управление арестованными активами. Ведомство и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве по расширению участия украинского и международного бизнеса в управлении предприятиями, недвижимостью и корпоративными правами.