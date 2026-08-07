Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Готівковий курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Арештований готель "Одеса" можуть віддати для проживання переселенців

Готель "Одеса"
Арештований готель "Одеса" можуть віддати для проживання переселенців / АРМА

Готельний комплекс "Одеса" може стати першим арештованим об'єктом нерухомості, частину якого використають для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Практичні кроки реалізації цього механізму т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко обговорила під час виїзного засідання міжфракційного депутатського об'єднання "Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії" в Одесі.

Готельний комплекс налічує 175 номерів, розрахованих на проживання від двох до чотирьох осіб. Агентство опрацьовує можливість передбачити в майбутніх договорах управління обов'язкове резервування частини номерного фонду для потреб переселенців.

Механізм передачі та потенціал житлового фонду АРМА

Закон України "Про АРМА" дозволяє передавати арештовані об'єкти в управління через відкритий конкурс або за рішенням Кабінету Міністрів України з умовою розміщення ВПО. 

Метою реформи відомства є забезпечення ефективної роботи активів, збереження їхньої економічної цінності, поповнення держбюджету та розв'язання суспільно важливих завдань.

Наразі в управлінні відомства перебувають житлові об'єкти, готелі та санаторії загальною площею близько 36,7 тис. кв. м. З урахуванням нормативу у 9 кв. м на особу, цей наявний ресурс потенційно дає змогу забезпечити тимчасовим житлом понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, АРМА залучатиме інвесторів до управління арештованими активами. Відомство та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю для розширення участі українського й міжнародного бізнесу в управлінні підприємствами, нерухомістю та корпоративними правами.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності