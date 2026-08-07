Арештований готель "Одеса" можуть віддати для проживання переселенців

Готельний комплекс "Одеса" може стати першим арештованим об'єктом нерухомості, частину якого використають для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Практичні кроки реалізації цього механізму т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко обговорила під час виїзного засідання міжфракційного депутатського об'єднання "Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії" в Одесі.

Готельний комплекс налічує 175 номерів, розрахованих на проживання від двох до чотирьох осіб. Агентство опрацьовує можливість передбачити в майбутніх договорах управління обов'язкове резервування частини номерного фонду для потреб переселенців.

Механізм передачі та потенціал житлового фонду АРМА

Закон України "Про АРМА" дозволяє передавати арештовані об'єкти в управління через відкритий конкурс або за рішенням Кабінету Міністрів України з умовою розміщення ВПО.

Метою реформи відомства є забезпечення ефективної роботи активів, збереження їхньої економічної цінності, поповнення держбюджету та розв'язання суспільно важливих завдань.

Наразі в управлінні відомства перебувають житлові об'єкти, готелі та санаторії загальною площею близько 36,7 тис. кв. м. З урахуванням нормативу у 9 кв. м на особу, цей наявний ресурс потенційно дає змогу забезпечити тимчасовим житлом понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, АРМА залучатиме інвесторів до управління арештованими активами. Відомство та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю для розширення участі українського й міжнародного бізнесу в управлінні підприємствами, нерухомістю та корпоративними правами.