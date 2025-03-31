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АРМА ищет управляющего для завода "Ромерм": что известно
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) после успешного решения экологической проблемы объявляет конкурс на отбор управляющего на предприятии "Ромерм". Этот актив оценен в 556 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
"Сохранение, восстановление и эффективность — это не просто слова нашего профильного закона, а ежедневная практическая работа агентства. Случай с заводом "Ромерм" демонстрирует, как государственные органы могут эффективно сотрудничать для решения сложных проблем", — отметила глава нацагентства Елена Дума.
АРМА собственными силами смогла организовать утилизацию 300 тонн опасной продукции на заводе "Ромерм", что:
- устранило экологическую угрозу для окружающей среды;
- сохранило стоимость арестованного актива;
- сделало актив привлекательным для потенциальных управляющих;
- не нуждалось в расходах из государственного бюджета.
Конкурс стартует после завершения масштабного проекта по утилизации 300 тонн опасной продукции, которая находилась на территории предприятия и представляла серьезную экологическую угрозу для региона.
В АРМА отмечают, что все желающие, кроме представителей РФ, могут принять участие в конкурсе и по отбору управляющего и оценщика этого имущества. После проведения независимой оценки и определения управителей активы будут работать в пользу государства, генерируя поступления в государственный бюджет Украины.
Что известно об экологической проблеме "Ротерм"?
В начале января 2015 года АРМА на Днепропетровщине на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" провела утилизацию 300 тонн опасной пищевой продукции для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф. Предприятие производило замороженные полуфабрикаты – пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлеты – под торговой маркой "Ермолино".
Напомним, 26 марта сообщалось, что АРМА расторгает договор с ООО "Карпатские минеральные воды" на управление активами IDS Ukraine , производителя ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков.