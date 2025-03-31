АРМА шукає управителя для заводу "Ромерм": що відомо

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) після успішного вирішення екологічної проблеми оголошує конкурс на відбір управителя для підприємства "Ромерм". Цей актив оцінено у 556 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Збереження, відновлення та ефективність — це не просто слова з нашого профільного закону, а щоденна практична робота агентства. Випадок із заводом "Ромерм" демонструє, як державні органи можуть ефективно співпрацювати для вирішення складних проблем", — зазначила голова нацагентства Олена Дума.

АРМА власними силами змогла організувати утилізацію 300 тонн небезпечної продукції на заводі "Ромерм", що:

усунуло екологічну загрозу для навколишнього середовища;

зберегло вартість арештованого активу;

зробило актив привабливим для потенційних управителів;

не потребувало витрат з державного бюджету.

Конкурс стартує після завершення масштабного проєкту з утилізації 300 тонн небезпечної продукції, що знаходилась на території підприємства та становила серйозну екологічну загрозу для регіону.

В АРМА зазначають, що усі охочі, крім представників РФ, можуть взяти участь у конкурсі з відбору управителя та оцінювача цього майна. Після проведення незалежної оцінки та визначення управителів, активи працюватимуть на користь держави, генеруючи надходження до державного бюджету України.

Що відомо про екологічну проблему "Ротерм"?

На початку січня 2015 року АРМА на Дніпропетровщині на території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" провела утилізацію 300 тон небезпечної харчової продукції задля збереження інвестиційного потенціалу підприємства та запобігання екологічні катастрофи. Підприємство виробляло заморожені напівфабрикати – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети - під торговою маркою "Єрмоліно".

Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що АРМА розриває договір з ТОВ "Карпатські мінеральні води" на управління активами компанії IDS Ukraine, виробника ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв.