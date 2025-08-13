АРМА ищет управляющего элитными активами Павла Фукса стоимостью 214 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным имуществом бизнесмена Павла Фукса общей стоимостью около 214 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

В список активов входит роскошный дом в пгт Козин, оборудованный кинотеатром, тренажерным залом и массажным салоном, а также шесть земельных участков на берегу Днепра среди элитной застройки.

Имущество передано в управление АРМА по решению суда. После избрания управляющего активы будут использоваться для работы на экономику Украины и пополнения государственного бюджета.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

В сентябре 2024 года АРМА объявила конкурсы по поиску оценщиков и управляющих для арестованных активов, принадлежавших Фуксу.