АРМА шукає управителя для елітних активів Павла Фукса вартістю 214 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованим майном бізнесмена Павла Фукса загальною вартістю майже 214 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

До переліку активів входить розкішний будинок у смт Козин, обладнаний кінотеатром, тренажерною залою та масажним салоном, а також шість земельних ділянок на березі Дніпра серед елітної забудови.

Майно передано в управління АРМА за рішенням суду. Після обрання управителя активи будуть використовуватися для роботи на економіку України та поповнення державного бюджету.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

У вересні 2024 року АРМА оголосило конкурси з пошуку оцінювачів та управителів для арештованих активів, що належали Фуксу.