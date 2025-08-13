АРМА оголосило конкурс на управителя для нерухомості генерала РФ у Полтаві

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило пошук управителя для трьох об’єктів арештованої нерухомості, що належали генералу збройних сил РФ Валерію Капашину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Йдеться про будівлі у Полтаві за адресами: вулиця Грушевського, 4, вулиця Лідова, 11 та вулиця Паризької Комуни, 18А.

В АРМА зазначають, що вже розпочали ринкові консультації та запрошують бізнес подавати свої пропозиції до 26 серпня 2025 року, окрім представників країни-агресора.

Читайте також На Полтавщині арештували майно російського генерала на понад 1 млрд грн (ФОТО)

Після завершення консультацій відбудеться відкритий конкурс через систему Prozorro, а кошти, отримані від управління цими об’єктами, спрямовуватимуться до державного бюджету.

Детальна інформація та умови участі доступні на сайті АРМА в розділі "Конкурси для управителів".

Додамо, на початку серпня АРМА визначило нового управителя арештованим майном, що належало Капашину. Переможцем відкритого конкурсу через Prozorro стало ТОВ "Воєджер Плюс".

Управителю передаються об’єкти нерухомості, розташовані у Полтаві за адресами: вул. Жовтнева, 62; . вул. Фрунзе, 2;. вул. Чорновола, 5а; . вул. Комсомольська, 36; . вул. Гоголя, 12; . вул. Фрунзе, 21.