Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АРМА объявила конкурс на управляющего для недвижимости генерала РФ в Полтаве

АРМА
АРМА объявила поиск управляющего для трех объектов недвижимости Капашина / ГБР

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило поиск управляющего для трех объектов арестованной недвижимости, принадлежавших генералу вооруженных сил РФ Валерию Капашину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Речь идет о зданиях в Полтаве по адресам: улица Грушевского, 4, улица Лидова, 11 и улица Парижской Коммуны, 18А.

В АРМА отмечают, что уже начали рыночные консультации и приглашают бизнес подавать свои предложения до 26 августа 2025, кроме представителей страны-агрессора.

После завершения консультаций состоится открытый конкурс через систему Prozorro, а средства, полученные от управления этими объектами, будут направляться в государственный бюджет.

Подробная информация и условия участия доступны на сайте АРМА в разделе "Конкурсы для управляющих".

Добавим, в начале августа АРМА определило нового управляющего арестованным имуществом, принадлежавшим Капашину. Победителем открытого конкурса через Prozorro стало ООО "Воеджер Плюс".

Управителю передаются объекты недвижимости, расположенные в Полтаве по адресу ул. Октябрьская, 62;. ул. Фрунзе, 2;. ул. Черновола, 5а;. ул. Комсомольская, 36;. ул. Гоголя, 12;. ул. Фрунзе, 21.

Автор:
Татьяна Гойденко