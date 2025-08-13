АРМА объявила конкурс на управляющего для недвижимости генерала РФ в Полтаве

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило поиск управляющего для трех объектов арестованной недвижимости, принадлежавших генералу вооруженных сил РФ Валерию Капашину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Речь идет о зданиях в Полтаве по адресам: улица Грушевского, 4, улица Лидова, 11 и улица Парижской Коммуны, 18А.

В АРМА отмечают, что уже начали рыночные консультации и приглашают бизнес подавать свои предложения до 26 августа 2025, кроме представителей страны-агрессора.

После завершения консультаций состоится открытый конкурс через систему Prozorro, а средства, полученные от управления этими объектами, будут направляться в государственный бюджет.

Подробная информация и условия участия доступны на сайте АРМА в разделе "Конкурсы для управляющих".

Добавим, в начале августа АРМА определило нового управляющего арестованным имуществом, принадлежавшим Капашину. Победителем открытого конкурса через Prozorro стало ООО "Воеджер Плюс".

Управителю передаются объекты недвижимости, расположенные в Полтаве по адресу ул. Октябрьская, 62;. ул. Фрунзе, 2;. ул. Черновола, 5а;. ул. Комсомольская, 36;. ул. Гоголя, 12;. ул. Фрунзе, 21.