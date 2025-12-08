АРМА ищет управляющих для дома и квартиры Захарченко в центре Киева

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило открытые конкурсы на платформе Prozorro для отбора управляющих арестованной недвижимости, принадлежащей бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

К управлению предлагается два объекта премиум-класса в центре столицы:

Жилой дом возле Киево-Печерской лавры площадью 647 кв. м с четырьмя земельными участками. Именно в этом доме, по информации народного депутата Ярослава Железняка, непублично проживал бывший министр юстиции Герман Галущенко;

площадью 647 кв. м с четырьмя земельными участками. Именно в этом доме, по информации народного депутата Ярослава Железняка, непублично проживал бывший министр юстиции Герман Галущенко; Квартира на Печерске площадью 255,5 кв. м с двумя паркоместами.

"Мы создаем открытую и конкурентную процедуру, где каждый шаг – прозрачный, каждое действие – подотчетно, а результат – измеряемый. Призываем рынок к участию, чтобы эти активы наконец-то начали приносить экономическую пользу", - отметила и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

По ее словам, объекты, которые могли годами простаивать без использования, должны приносить государству доход через управление, аренду или другие формы коммерческого использования, предусмотренные законодательством.

АРМА приглашает к участию в конкурсе компании с опытом управления недвижимостью:

девелоперские структуры;

риелторские агентства;

профессиональных операторов рынка недвижимости

Конечный срок подачи предложений – 18 декабря 2025 года.

Имущество Виталия Захарченко было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА на основании определения суда в рамках уголовного производства. Захарченко занимал должность министра внутренних дел при президентстве Виктора Януковича и скрылся из Украины вместе с экс-президентом в 2014 году.