АРМА шукає управителів для будинку та квартири Захарченка в центрі Києва

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило відкриті конкурси на платформі Prozorro для відбору управителів арештованої нерухомості, яка належить колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

До управління пропонується два об'єкти преміум-класу в центрі столиці:

Житловий будинок біля Києво-Печерської лаври площею 647 кв. м з чотирма земельними ділянками. Саме в цьому будинку, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, непублічно проживав колишній міністр юстиції Герман Галущенко;

Квартира на Печерську площею 255,5 кв. м з двома паркомісцями.

"Ми створюємо відкриту і конкурентну процедуру, де кожен крок – прозорий, кожна дія – підзвітна, а результат – вимірюваний. Закликаємо ринок до участі, щоб ці активи нарешті почали приносити економічну користь", - зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

За її словами, об'єкти, які могли роками простоювати без використання, повинні приносити державі дохід через управління, оренду або інші форми комерційного використання, передбачені законодавством.

АРМА запрошує до участі в конкурсі компанії з досвідом управління нерухомістю:

девелоперські структури;

рієлторські агентства;

професійних операторів ринку нерухомості

Кінцевий термін подання пропозицій – 18 грудня 2025 року.

Майно Віталія Захарченка було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА на підставі ухвали суду в межах кримінального провадження. Захарченко обіймав посаду міністра внутрішніх справ за президентства Віктора Януковича і втік з України разом з екс-президентом у 2014 році.