АРМА начала рыночные консультации по управлению комплексом по производству инертных газов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале рыночных консультаций по управлению арестованным имуществом и корпоративными правами ООО "Криоин Инжиниринг", производящем и поставляющим высокочистые инертные газы — неон, изотопы 20Ne, 21Ne и 22Ne, гелий,.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Предприятие находится в Одесской области и оснащено оборудованием для производства, упаковки и транспортировки продукции.

Актив включает:

корпоративные права;

4 земельных участка общей площадью около 1,17 га;

2 производственных помещения (725,1 и 291 кв. м);

оборудование и оборудование;

9 квартир и 2 дачных дома в Одессе;

коттедж в Одессе.

Комплекс является коммерчески привлекательным активом, не требующим дополнительных вложений для возобновления производственной деятельности, и может заинтересовать компании в области промышленных газов. У предприятия также есть научная база для внедрения передовых технологий в криогенной промышленности.

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление по решению Шевченковского районного суда Киева. Агентство приглашает заинтересованных субъектов рынка, кроме владельцев арестованного актива и представителей государства-агрессора, принять участие в консультациях и предоставить коммерческие предложения до 15:00 26 сентября 2025 года.

После завершения консультаций Арма планирует объявить открытые торги на Prozorro для отбора управляющего.

Недавно АРМА начала рыночные консультации по управлению арестованными корпоративными правами на один из ведущих брендов минеральной воды в Украине – "Моршинская".