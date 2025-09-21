АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління комплексом з виробництва інертних газів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованим майном і корпоративними правами ТОВ "Кріоін Інжинірінг", що виробляє і постачає високочисті інертні гази — неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон і криптон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Підприємство розташоване в Одеській області і оснащене обладнанням для виробництва, упаковки та транспортування продукції.

Актив включає:

корпоративні права;

4 земельні ділянки загальною площею близько 1,17 га;

2 виробничих приміщення (725,1 та 291 кв. м);

устаткування та обладнання;

9 квартир та 2 дачні будинки в Одесі;

котедж в Одесі.

Комплекс є комерційно привабливим активом, що не потребує додаткових капіталовкладень для відновлення виробничої діяльності, та може зацікавити компанії у галузі промислових газів. Підприємство також має наукову базу для впровадження передових технологій у кріогенній промисловості.

Арештовані корпоративні права і майно передані в управління АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва. Агентство запрошує зацікавлених суб’єктів ринку, окрім власників арештованого активу та представників держави-агресора, взяти участь у консультаціях та надати комерційні пропозиції до 15:00 26 вересня 2025 року.

Після завершення консультацій АРМА планує оголосити відкриті торги на Prozorro для відбору управителя.

Додамо, нещодавно АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління арештованими корпоративними правами на один із провідних брендів мінеральної води в Україні – "Моршинська".