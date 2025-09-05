Виробнику мінеральної води "Моршинська" шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо управління арештованими корпоративними правами на один із провідних брендів мінеральної води в Україні – "Моршинська".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що йдеться про:

100% частки у статутному капіталі ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", який входить до складу компанії IDS Ukraine, виробника відомих в Україні брендів напоїв.;

акції ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

В АРМА наголосили, що арештовані активи повинні працювати, зберігати свою вартість та приносити користь державі.

Тому відомство розпочинає консультації з бізнесом, аби сформувати найкращі умови управління. Результати консультацій стануть основою для відкритого конкурсу управителів у системі Prozorro.

Пропозиції приймаються до 15:00 26 вересня 2025 року.

Активи IDS Ukraine передані до АРМА

Зазначимо, що в червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води", але вже в березні 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В свою чергу, в самій IDS Ukraine вказували, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також зазначали, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

ДОВІДКА:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. IDS Ukraine, є виробником мінеральної води ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв. До складу компанії входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.