Производителю минеральной воды "Моршинская" ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованными корпоративными правами на один из ведущих брендов минеральной воды в Украине – "Моршинская".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что речь идет о:

100% доли в уставном капитале ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", входящий в состав компании IDS Ukraine, производителя известных в Украине брендов напитков.;

акции ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы".

В АРМА отметили, что арестованные активы должны работать, сохранять свою стоимость и приносить пользу государству.

Поэтому ведомство начинает консультации с бизнесом, чтобы сформировать лучшие условия управления. Результаты консультаций станут основой открытого конкурса управляющих в системе Prozorro.

Предложения принимаются до 15.00 26 сентября 2025 года.

Активы IDS Ukraine переданы в АРМА

Отметим, что в июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, переданные в ноябре в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды", но уже в марте 2025 года расторгло с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В свою очередь, в самой IDS Ukraine указывали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

СПРАВКА:

IDS Ukraine – украинская группа компаний, основанная в 1996 году IDS Ukraine, является производителем минеральной воды ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков. В состав компании входит Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания "ИДС" и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис". Группа компаний владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

IDS Ukraine предоставляет работу 3000 человек и играет значимую роль как основной работодатель для таких небольших городов, как Миргород и Моршин.