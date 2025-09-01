Производителю полуфабрикатов "Ермолино" ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованным заводом “Ромерм” в Днепропетровской области, который производил полуфабрикаты под брендом “Ермолино” и принадлежал гражданину России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что объявление поиска управляющего опубликовано на вебсайте ведомства.

Подробнее об активе

В АРМА отмечают, что полный запуск производства позволит удовлетворить потребности рынка и наполнить местный и государственный бюджет за счет эффективного управления.

АРМА уже обеспечена оценка комплекса, которая составляет более 558 млн гривен.

Характеристики завода "Ромерм":

площадь производственного комплекса - 4 654,8 кв. м;

современное немецкое и итальянское оборудование;

автоматизированный закрытый цикл производства;

мощности позволяют выпускать до 1 тонны продукции по полному технологическому циклу;

собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 тыс. кВт;

независимая оценка актива – более 558 млн грн.

Кроме того, на территории завода расположено общежитие для персонала площадью более 2 тыс. кв. м. Запуск предприятия может обеспечить до 1000 рабочих мест в регионе.

Что известно о заводе "Ромерм" и экологической проблеме

В начале января 2025 года АРМА в Днепропетровской области на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" провела утилизацию 300 тонн опасной пищевой продукции для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф.

Предприятие производило замороженные полуфабрикаты – пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлеты – под торговой маркой "Ермолино".

Стоит отметить, что "Ермолино" – это российский бренд, названный в честь города в Калужской области, где расположено первоначальное производство полуфабрикатов.

Арест завода "Ермолино" из-за масштабного уклонения от налогов

Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино" в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Схема уклонения заключалась в перечислении средств на транзитно-конвертационную группу с целью их дальнейшей легализации.

Бенефициаром компании, активы которой оцениваются более чем в 350 миллионов гривен, числился гражданин России и Мальты Илья Александров, владелец торговой марки "Ермолино".

К производству и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" привлечены три компании: ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области), ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр). 70% "Ромерм" принадлежит Александрову, а остальные 30% - швейц. "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются сбытом продукции, производимой на заводе в Чумаках.

Актив был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева и имеет площадь 4654,8 кв.