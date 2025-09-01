Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Наличный курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производителю полуфабрикатов "Ермолино" ищут управляющего

АРМА
АРМА ищет эффективного управляющего для арестованного завода по орбите "Ермолино". Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованным заводом “Ромерм” в Днепропетровской области, который производил полуфабрикаты под брендом “Ермолино” и принадлежал гражданину России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что объявление поиска управляющего опубликовано на вебсайте ведомства.

Подробнее об активе

В АРМА отмечают, что полный запуск производства позволит удовлетворить потребности рынка и наполнить местный и государственный бюджет за счет эффективного управления.

АРМА уже обеспечена оценка комплекса, которая составляет более 558 млн гривен.

Характеристики завода "Ромерм":

  • площадь производственного комплекса - 4 654,8 кв. м;
  • современное немецкое и итальянское оборудование;
  •   автоматизированный закрытый цикл производства;
  • мощности позволяют выпускать до 1 тонны продукции по полному технологическому циклу;
  • собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 тыс. кВт;
  • независимая оценка актива – более 558 млн грн.

Кроме того, на территории завода расположено общежитие для персонала площадью более 2 тыс. кв. м. Запуск предприятия может обеспечить до 1000 рабочих мест в регионе.

Что известно о заводе "Ромерм" и   экологической проблеме

В начале января 2025 года АРМА в Днепропетровской области на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" провела   утилизацию   300 тонн   опасной пищевой продукции   для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф.

Предприятие производило замороженные полуфабрикаты – пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлетыпод торговой маркой "Ермолино".

Стоит отметить, что "Ермолино" – это российский бренд, названный в честь города в Калужской области, где расположено первоначальное производство полуфабрикатов.

Арест завода "Ермолино" из-за масштабного уклонения от налогов

Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино" в уклонение от уплаты налогов   в особо крупных размерах. Схема уклонения заключалась в перечислении средств на транзитно-конвертационную группу с целью их дальнейшей легализации.

Бенефициаром компании, активы которой оцениваются более чем в 350 миллионов гривен, числился гражданин России и Мальты Илья Александров, владелец торговой марки "Ермолино".

К производству и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" привлечены три компании: ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области), ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр). 70% "Ромерм" принадлежит Александрову, а остальные 30% - швейц. "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются сбытом продукции, производимой на заводе в Чумаках.

Актив был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева и имеет площадь 4654,8 кв.

Автор:
Светлана Манько