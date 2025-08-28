Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

В Украине разыскали элитную недвижимость и авто участников схемы нелегальной переправки иностранцев за границу

АРМА
АРМА обнаружила элитную недвижимость и люксовые автомобили преступной группы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило элитную недвижимость и люксовые автомобили преступной группы, которая организовала незаконную переправку иностранцев через границу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что на проработку запроса правоохранителей ведомство разыскало имущество группы лиц, подозреваемых в ряде тяжких уголовных правонарушений.

По данным следствия, подозреваемые, действуя организованной группой по предварительному сговору, организовали незаконную переправку иностранцев и лиц без гражданства через государственную границу Украины.

Для этого они использовали схему фиктивного трудоустройства на 48 несуществующих предприятиях, зарегистрированных на территории Украины.

Какое имущество обнаружили

Специалисты АРМА провели комплексную работу по проверке информационных систем, реестров и банковских данных. В результате удалось установить и разыскать незаконно приобретенные активы подозреваемых, в частности:

  • объект элитной частной жилой недвижимости;
  • 3 люксовых автомобиля;
  • доли в уставных капиталах предприятий

Сообщается, что АРМА уже передало полученную информацию органам досудебного расследования для наложения ареста на указанные активы.

Ранее АРМА выявило недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.

Автор:
Светлана Манько