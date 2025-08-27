Судно, техника и земельные участки: АРМА запускает новые конкурсы по реализации арестованного имущества

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о новых конкурсах по реализации арестованных активов. Новые конкурсы включают в себя продажу судна, грузовиков, сельхозпродукции и 494 земельных участков и объектов горнолыжной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Продажа арестованного имущества

После заседания Конкурсной комиссии по реализации арестованного имущества стало известно, что ЧП "Тендер Онлайн" получило право реализовывать следующие активы:

14 новых iPhone;

автозапчасти российского и белорусского производства;

два лота подсолнечника общим весом 58,5 тыс. кг и 80,5 тыс. кг.

В то же время АРМА объявила новые конкурсы по реализации арестованного имущества, среди которых:

судно ANKA;

7 грузовиков;

сельскохозяйственная продукция: рапс (15,8 т), озимая пшеница (710 т) и семена льна (26,3 т);

494 земельных участка и объекты горнолыжной инфраструктуры.

Отмечается, что юридические лица, отвечающие квалификационным требованиям, могут приобщиться к конкурсам.

О судне ANKA

Сухогруз ANKA, задержанный Украиной в апреле 2025 года в акватории Черного моря, подозревается в участии незаконный вывоз зерна с временно оккупированных территорий. Во время задержания судно находилось в море с более чем 4,6 тысяч тонн пшеницы на борту, вероятно собранной на захваченных аграрных угодьях Запорожской и Херсонской областей.

Сухогруз, плававший под флагом Танзании, по предварительным данным, заходил в порт оккупированного Севастополя, нарушая как украинское законодательство, так и международные нормы. ANKA, по информации правоохранительных органов, является частью так называемого "теневого флота", который систематически используется для вывоза украденного украинского зерна за границу.

АРМА получило в управление морское судно ANKA для дальнейшей реализации.