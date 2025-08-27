Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,39

41,32

EUR

48,25

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Судно, техніка та земельні ділянки: АРМА запускає нові конкурси з реалізації арештованого майна

активи
Продаж арештованих активів / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило нові конкурси з реалізації арештованих активів. Нові конкурси включають продаж судна, вантажівок, сільгосппродукції та 494 земельних ділянок і об’єктів гірськолижної інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Продаж арештованого майна

Після засідання Конкурсної комісії з реалізації арештованого майна стало відомо, що ПП "Тендер Онлайн" отримало право реалізовувати такі активи:

  • 14 нових iPhone;
  • автозапчастини російського та білоруського виробництва;
  • два лоти соняшнику загальною вагою 58,5 тис. кг та 80,5 тис. кг.

Водночас АРМА оголосило нові конкурси з реалізації арештованого майна, серед яких:

  • судна ANKA;
  • 7 вантажівок;
  • сільськогосподарська продукція: ріпак (15,8 т), озима пшениця (710 т) та насіння льону (26,3 т);
  • 494 земельні ділянки та об’єкти гірськолижної інфраструктури.

Зазначається, що юридичні особи, що відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть долучитися до конкурсів.

Про судно ANKA

Суховантаж ANKA, затриманий Україною у квітні 2025 року в акваторії Чорного моря, підозрюється в участі в незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Під час затримання судно перебувало в морі з понад 4,6 тисячами тонн пшениці на борту, ймовірно зібраної на захоплених аграрних угіддях Запорізької та Херсонської областей.

Суховантаж, що плавав під прапором Танзанії, за попередніми даними, заходив до порту окупованого Севастополя, порушуючи як українське законодавство, так і міжнародні норми. ANKA, за інформацією правоохоронних органів, є частиною так званого "тіньового флоту" який систематично використовується для вивезення викраденого українського зерна за кордон.

АРМА отримало в управління морське судно ANKA для подальшої реалізації. 

Автор:
Ольга Опенько