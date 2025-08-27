Судно, техніка та земельні ділянки: АРМА запускає нові конкурси з реалізації арештованого майна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило нові конкурси з реалізації арештованих активів. Нові конкурси включають продаж судна, вантажівок, сільгосппродукції та 494 земельних ділянок і об’єктів гірськолижної інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Продаж арештованого майна

Після засідання Конкурсної комісії з реалізації арештованого майна стало відомо, що ПП "Тендер Онлайн" отримало право реалізовувати такі активи:

14 нових iPhone;

автозапчастини російського та білоруського виробництва;

два лоти соняшнику загальною вагою 58,5 тис. кг та 80,5 тис. кг.

Водночас АРМА оголосило нові конкурси з реалізації арештованого майна, серед яких:

судна ANKA;

7 вантажівок;

сільськогосподарська продукція: ріпак (15,8 т), озима пшениця (710 т) та насіння льону (26,3 т);

494 земельні ділянки та об’єкти гірськолижної інфраструктури.

Зазначається, що юридичні особи, що відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть долучитися до конкурсів.

Про судно ANKA

Суховантаж ANKA, затриманий Україною у квітні 2025 року в акваторії Чорного моря, підозрюється в участі в незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Під час затримання судно перебувало в морі з понад 4,6 тисячами тонн пшениці на борту, ймовірно зібраної на захоплених аграрних угіддях Запорізької та Херсонської областей.

Суховантаж, що плавав під прапором Танзанії, за попередніми даними, заходив до порту окупованого Севастополя, порушуючи як українське законодавство, так і міжнародні норми. ANKA, за інформацією правоохоронних органів, є частиною так званого "тіньового флоту" який систематично використовується для вивезення викраденого українського зерна за кордон.

АРМА отримало в управління морське судно ANKA для подальшої реалізації.