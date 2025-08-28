В Україні знайшли елітну нерухомість і авто учасників схеми нелегального переправлення іноземців за кордон

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило елітну нерухомість та люксові авто злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення іноземців через кордон.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що на опрацювання запиту правоохоронців відомство розшукало майно групи осіб, підозрюваних у низці тяжких кримінальних правопорушень.

За даними слідства, підозрювані, діючи організованою групою за попередньою змовою, організували незаконне переправлення іноземців та осіб без громадянства через державний кордон України.

Для цього вони використовували схему фіктивного працевлаштування на 48 неіснуючих підприємствах, зареєстрованих на території України.

Яке майно виявили

Фахівці АРМА провели комплексну роботу з перевірки інформаційних систем, реєстрів та банківських даних. У результаті вдалося встановити й розшукати незаконно набуті активи підозрюваних, зокрема:

об’єкт елітної приватної житлової нерухомості;

3 люксові автомобілі;

частки у статутних капіталах підприємств

Повідомляється, що АРМА вже передало отриману інформацію органам досудового розслідування для накладення арешту на зазначені активи.

Раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.