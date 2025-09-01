Виробнику напівфабрикатів "Єрмоліно" шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим заводом "Ромєрм" у Дніпропетровській області, який виробляв напівфабрикати під брендом "Єрмоліно" та належав громадянину Росії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що оголошення про пошук управителя опубліковано на вебсайті відомства.

Детальніше про актив

В АРМА наголошують, що повний запуск виробництва дозволить задовольнити потреби ринку та наповнити місцевий і державний бюджети за рахунок ефективного управління.

АРМА вже забезпечено оцінку комплексу, яка складає більш як 558 млн гривень.

Характеристики заводу "Ромєрм":

площа виробничого комплексу — 4 654,8 кв. м;

сучасне німецьке та італійське обладнання;

автоматизований закритий цикл виробництва;

потужності дозволяють випускати до 1 тонни продукції за повним технологічним циклом;

власна трансформаторна підстанція потужністю 100 тис. кВт;

незалежна оцінка активу — понад 558 млн грн.

Крім того, на території заводу розташований гуртожиток для персоналу площею понад 2 тис. кв. м. Запуск підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні.

Що відомо про завод "Ромерм" та екологічну проблему ?

На початку січня 2025 року АРМА на Дніпропетровщині на території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" провело утилізацію 300 тон небезпечної харчової продукції задля збереження інвестиційного потенціалу підприємства та запобігання екологічні катастрофи.

Підприємство виробляло заморожені напівфабрикати – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети – під торговою маркою "Єрмоліно".

Варто зазначити, "Єрмоліно" – це російський бренд, названий на честь міста в Калузькій області, де розташоване початкове виробництво напівфабрикатів.

Арешт заводу "Єрмоліно" через масштабне ухилення від податків

Нагадаємо, у серпні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки викрили компанію "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Схема ухилення полягала у перерахуванні коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою їх подальшої легалізації.

Бенефіціаром компанії, активи якої оцінюються у понад 350 мільйонів гривень, значився громадянин Росії та Мальти Ілля Александров, власник торгової марки "Єрмоліно".

До виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" залучені три компанії: ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області), ТОВ "Київ-Торг" (Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро).70% "Ромерм" належить Александрову, а решта 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG. "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються збутом продукції, виробленої на заводі у Чумаках.

Актив був переданий в управління АРМА рішенням Шевченківського районного суду Києва та має площу 4654,8 кв.м.