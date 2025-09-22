Запланована подія 2

АРМА объявило отбор управляющего для "Кировоградского рудоуправления" и ГП "Минерал"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открывает отбор управляющего для АО "Кировоградское рудоуправление", занимающегося добычей песка, гравия, глин и каолина и ГП "Минерал".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Все активы, включая корпоративные права, объекты недвижимости и техники, уже выставлены на платформе Prozorro.

В список предложений входят:

  • 3 пакета корпоративных прав "Кировоградское рудоуправление";
  • 3 пакета корпоративных прав ГП "Минерал";
  • 10 объектов недвижимости;
  • 39 единиц автотехники.

Среди объектов недвижимости – административное здание, четыре комплекса помещений, клуб и магазин.

Технический парк предприятий состоит из:

  • 20 грузовых автомобилей,
  • 7 легковых автомобилей,
  • 3 самосвалов,
  • 3 экскаваторов,
  • 2 грейдеров,
  • 2 автобусов,
  • а также бульдозера и погрузчика.

Предложения на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября 2025г. Подать тендерные предложения могут все предприятия, отвечающие квалификационным критериям, через объявления на Prozorro.

Напомним, АРМА объявила о начале рыночных консультаций по управлению арестованным имуществом и корпоративными правами ООО "Криоин Инжиниринг", производящего и поставляющего высокочистые инертные газы - неон, изотопы 20Ne, 21Ne и 22Ne, гелий, ксенон и криптон.

Автор:
Татьяна Гойденко