АРМА объявило отбор управляющего для "Кировоградского рудоуправления" и ГП "Минерал"
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открывает отбор управляющего для АО "Кировоградское рудоуправление", занимающегося добычей песка, гравия, глин и каолина и ГП "Минерал".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
Все активы, включая корпоративные права, объекты недвижимости и техники, уже выставлены на платформе Prozorro.
В список предложений входят:
- 3 пакета корпоративных прав "Кировоградское рудоуправление";
- 3 пакета корпоративных прав ГП "Минерал";
- 10 объектов недвижимости;
- 39 единиц автотехники.
Среди объектов недвижимости – административное здание, четыре комплекса помещений, клуб и магазин.
Технический парк предприятий состоит из:
- 20 грузовых автомобилей,
- 7 легковых автомобилей,
- 3 самосвалов,
- 3 экскаваторов,
- 2 грейдеров,
- 2 автобусов,
- а также бульдозера и погрузчика.
Предложения на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября 2025г. Подать тендерные предложения могут все предприятия, отвечающие квалификационным критериям, через объявления на Prozorro.
