АРМА объявило отбор управляющего для "Кировоградского рудоуправления" и ГП "Минерал"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открывает отбор управляющего для АО "Кировоградское рудоуправление", занимающегося добычей песка, гравия, глин и каолина и ГП "Минерал".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Все активы, включая корпоративные права, объекты недвижимости и техники, уже выставлены на платформе Prozorro.

В список предложений входят:

3 пакета корпоративных прав "Кировоградское рудоуправление";

3 пакета корпоративных прав ГП "Минерал";

10 объектов недвижимости;

39 единиц автотехники.

Среди объектов недвижимости – административное здание, четыре комплекса помещений, клуб и магазин.

Технический парк предприятий состоит из:

20 грузовых автомобилей,

7 легковых автомобилей,

3 самосвалов,

3 экскаваторов,

2 грейдеров,

2 автобусов,

а также бульдозера и погрузчика.

Предложения на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября 2025г. Подать тендерные предложения могут все предприятия, отвечающие квалификационным критериям, через объявления на Prozorro.

