АРМА оголосило відбір управителя для "Кіровоградського рудоуправління" та ДП "Мінерал"

арма
На Prozorro виставлено корпоративні права, нерухомість і техніку. / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкриває відбір управителя для АТ "Кіровоградське рудоуправління", яке займається видобутком піску, гравію, глин і каоліну та ДП "Мінерал". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Всі активи, включно з корпоративними правами, об’єктами нерухомості та технікою, вже виставлені на платформі Prozorro.

До переліку пропозицій входять:

  • 3 пакети корпоративних прав "Кіровоградськогое рудоуправління";
  • 3 пакети корпоративних прав ДП "Мінерал";
  • 10 об’єктів нерухомості;
  • 39 одиниць автотехніки.

Серед об’єктів нерухомості — адміністративна будівля, чотири комплекси приміщень, клуб та магазин.

Технічний парк підприємств складається з:

  • 20 вантажних автомобілів,
  • 7 легкових авто,
  • 3 самоскидів,
  • 3 екскаваторів,
  • 2 грейдерів,
  • 2 автобусів,
  • а також бульдозера та навантажувача.

Пропозиції на участь у конкурсі приймаються до 29 вересня 2025 року. Подати тендерні пропозиції можуть усі суб’єкти господарювання, які відповідають кваліфікаційним критеріям, через оголошення на Prozorro.

Нагадаємо, АРМА оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованим майном і корпоративними правами ТОВ "Кріоін Інжинірінг", що виробляє і постачає високочисті інертні гази — неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон і криптон.

Автор:
Тетяна Гойденко