АРМА отменила продажу земель на горной долине Боржава из-за риска возврата актива бывшим владельцам

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло решение отказаться от подписания протокола о результатах электронных торгов по продаже 460 гектаров земель на горной долине Боржава в Закарпатской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Причиной стали выявленные риски возврата актива под контроль лиц, связанных с бывшими собственниками.

Как сообщили в АРМА, после публикации 8 января 2026 года протокол о результатах аукциона агентство в пределах своих полномочий провело тщательную проверку победителей торгов. Полученная информация показала наличие признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возврата арестованного актива предыдущим владельцам.

В связи с этим АРМА отказалось признавать торги состоявшимися и не будет заключать договор купли-продажи. Организатор электронных торгов проинформирован о выявленных фактах, агентство также приняло необходимые процедурные меры.

В АРМА отметили, что электронная система Prozorro.Продажи обеспечивает конкурентность и прозрачность аукционов, в то же время агентство несет ответственность за конечный результат — недопущение возвращения активов под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями. Такой подход отвечает требованиям национального законодательства и международным обязательствам Украины, в частности, Конвенции ООН против коррупции.

Кроме того, агентство направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения процессуальной оценки установленной связанности.

После получения позиции компетентных органов АРМА определит дальнейшие шаги в соответствии с законодательством, в частности, проведет новую оценку актива и организует повторный аукцион с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами, предусмотренными законом о реформе АРМА.

В агентстве отметили, что ситуация с продажей земель на горной долине Боржава стала примером для совершенствования подходов к проверке участников аукционов с целью введения превентивных антикоррупционных предохранителей, а не реагирования уже после завершения торгов.

Напомним, земельные участки общей площадью 460 гектаров на горной долине Боржава были переданы в управление АРМА на основании приговора Высшего антикоррупционного суда от 5 июля 2024 года. Реализация арестованных активов осуществляется через электронную торговую систему Prozorro. Продажи аккредитованными электронными площадками. АРМА не вмешивается в ход торгов, формирование ценовых предложений, определение победителей и организацию аукционов.

