АРМА скасувало продаж земель на полонині Боржава через ризик повернення активу колишнім власникам

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення відмовитися від підписання протоколу про результати електронних торгів із продажу 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Причиною стали виявлені ризики можливого повернення активу під контроль осіб, пов’язаних із колишніми власниками.

Як повідомили в АРМА, після публікації 8 січня 2026 року протоколу про результати аукціону агентство в межах своїх повноважень провело ретельну перевірку переможців торгів. Отримана інформація засвідчила наявність ознак пов’язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення арештованого активу попереднім власникам.

У зв’язку з цим АРМА відмовилося визнавати торги такими, що відбулися, та не укладатиме договір купівлі-продажу. Організатора електронних торгів поінформовано про виявлені факти, агентством також вжито необхідних процедурних заходів.

В АРМА наголосили, що електронна система Prozorro.Продажі забезпечує конкурентність і прозорість аукціонів, водночас агентство несе відповідальність за кінцевий результат — недопущення повернення активів під контроль осіб, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями. Такий підхід відповідає вимогам національного законодавства та міжнародним зобов’язанням України, зокрема Конвенції ООН проти корупції.

Крім того, агентство направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановленої пов’язаності.

Після отримання позиції компетентних органів АРМА визначить подальші кроки відповідно до законодавства, зокрема проведе нову оцінку активу та організує повторний аукціон з урахуванням оновлених підходів до управління арештованими активами, передбачених законом про реформу АРМА.

В агентстві зазначили, що ситуація з продажем земель на полонині Боржава стала прикладом для вдосконалення підходів до перевірки учасників аукціонів із метою запровадження превентивних антикорупційних запобіжників, а не реагування вже після завершення торгів.

Нагадаємо, земельні ділянки загальною площею 460 гектарів на полонині Боржава були передані в управління АРМА на підставі вироку Вищого антикорупційного суду від 5 липня 2024 року. Реалізація арештованих активів здійснюється через електронну торгову систему Prozorro.Продажі акредитованими електронними майданчиками. АРМА не втручається в перебіг торгів, формування цінових пропозицій, визначення переможців та організацію аукціонів.

Також додамо, Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн завдяки придбанню військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які закуповує АРМА.