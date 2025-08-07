- Категория
АРМА продолжает отбор управляющего для арестованной "Укртранспневматики", проверяет связи с РФ
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжает конкурсную процедуру по отбору управляющего для арестованного ООО "Укртранспневматика" — предприятия, ранее принадлежавшего российскому акционерному обществу.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.
В новом конкурсе принимают участие две компании:
- ООО "Днепровский электромеханический завод";
- НПФ "Промкомплект".
АРМА проверяет документы, представленные участниками, и направляет запросы в уполномоченные государственные органы для установления возможных связей этих компаний с РФ, РБ или предыдущими собственниками актива.
Процедура проходит в открытом формате на платформе Prozorro и победитель будет определен исключительно по критерию выгодности для государства.
Предыдущий конкурс был отменен решением Антимонопольного комитета Украины, что и послужило основанием для запуска новой прозрачной конкурсной процедуры.
Напомним, АРМА выставило на платформу Prozorro производственный комплекс ООО "Укртранспневматика", который расположен в городе Лебедин Сумской области и ранее принадлежал российскому АО "Транспневматика" для поиска управляющего еще в январе.