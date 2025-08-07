АРМА продолжает отбор управляющего для арестованной "Укртранспневматики", проверяет связи с РФ

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжает конкурсную процедуру по отбору управляющего для арестованного ООО "Укртранспневматика" — предприятия, ранее принадлежавшего российскому акционерному обществу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.

В новом конкурсе принимают участие две компании:

ООО "Днепровский электромеханический завод";

НПФ "Промкомплект".

АРМА проверяет документы, представленные участниками, и направляет запросы в уполномоченные государственные органы для установления возможных связей этих компаний с РФ, РБ или предыдущими собственниками актива.

Процедура проходит в открытом формате на платформе Prozorro и победитель будет определен исключительно по критерию выгодности для государства.

Предыдущий конкурс был отменен решением Антимонопольного комитета Украины, что и послужило основанием для запуска новой прозрачной конкурсной процедуры.

Напомним, АРМА выставило на платформу Prozorro производственный комплекс ООО "Укртранспневматика", который расположен в городе Лебедин Сумской области и ранее принадлежал российскому АО "Транспневматика" для поиска управляющего еще в январе.