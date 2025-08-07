АРМА продовжує відбір управителя для арештованої "Укртранспневматики", перевіряє зв’язки з РФ

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує конкурсну процедуру з відбору управителя для арештованого ТОВ "Укртранспневматика" — підприємства, яке раніше належало російському акціонерному товариству.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

У новому конкурсі беруть участь дві компанії:

ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод";

НВФ "Промкомплект".

АРМА наразі перевіряє документи, подані учасниками, і надсилає запити до уповноважених державних органів для встановлення можливих зв’язків цих компаній із РФ, РБ або попередніми власниками активу.

Процедура проходить у відкритому форматі на платформі Prozorro, і переможець буде визначений винятково за критерієм вигідності для держави.

Попередній конкурс було скасовано рішенням Антимонопольного комітету України, що й стало підставою для запуску нової прозорої конкурсної процедури.

Нагадаємо, АРМА виставило на платформу Prozorro виробничий комплекс ТОВ "Укртранспневматика", який розташований у місті Лебедин на Сумщині та раніше належав російському АТ "Транспневматика" для пошуку управителя ще у січні.