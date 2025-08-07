Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА продовжує відбір управителя для арештованої "Укртранспневматики", перевіряє зв’язки з РФ

АРМА, Укртранспневматика
АРМА перевіряє кандидатів на управління Укртранспневматикою / АРМА

Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує конкурсну процедуру з відбору управителя для арештованого ТОВ "Укртранспневматика" — підприємства, яке раніше належало російському акціонерному товариству.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

У новому конкурсі беруть участь дві компанії:

  • ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод";
  • НВФ "Промкомплект".

АРМА наразі перевіряє документи, подані учасниками, і надсилає запити до уповноважених державних органів для встановлення можливих зв’язків цих компаній із РФ, РБ або попередніми власниками активу.

Процедура проходить у відкритому форматі на платформі Prozorro, і переможець буде визначений винятково за критерієм вигідності для держави.

Попередній конкурс було скасовано рішенням Антимонопольного комітету України, що й стало підставою для запуску нової прозорої конкурсної процедури.

Нагадаємо, АРМА виставило на платформу Prozorro виробничий комплекс ТОВ "Укртранспневматика", який розташований у місті Лебедин на Сумщині та раніше належав російському АТ "Транспневматика" для пошуку управителя ще у січні.

Автор:
Тетяна Гойденко