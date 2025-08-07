- Категорія
АРМА продовжує відбір управителя для арештованої "Укртранспневматики", перевіряє зв’язки з РФ
Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує конкурсну процедуру з відбору управителя для арештованого ТОВ "Укртранспневматика" — підприємства, яке раніше належало російському акціонерному товариству.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.
У новому конкурсі беруть участь дві компанії:
- ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод";
- НВФ "Промкомплект".
АРМА наразі перевіряє документи, подані учасниками, і надсилає запити до уповноважених державних органів для встановлення можливих зв’язків цих компаній із РФ, РБ або попередніми власниками активу.
Процедура проходить у відкритому форматі на платформі Prozorro, і переможець буде визначений винятково за критерієм вигідності для держави.
Попередній конкурс було скасовано рішенням Антимонопольного комітету України, що й стало підставою для запуску нової прозорої конкурсної процедури.
Нагадаємо, АРМА виставило на платформу Prozorro виробничий комплекс ТОВ "Укртранспневматика", який розташований у місті Лебедин на Сумщині та раніше належав російському АТ "Транспневматика" для пошуку управителя ще у січні.