Армия Польши запретила ввоз китайских автомобилей на военные объекты
Польская армия ввела строгие ограничения на въезд транспортных средств китайского производства на военные объекты из-за угрозы шпионажа.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Военное руководство опасается, что современные бортовые датчики и интеллектуальные системы китайских автомобилей могут быть использованы для скрытого сбора конфиденциальных данных и слежения за оборонной инфраструктурой.
Риски цифрового шпионажа
Согласно официальному заявлению польской армии, главную обеспокоенность вызывают многочисленные камеры, микрофоны и датчики, которыми оснащены современные автомобили из КНР.
Чтобы минимизировать риск утечки информации, военным также строго запрещено подключать служебные смартфоны к информационно-развлекательным системам китайских автомобилей.
Это должно предотвратить несанкционированный доступ к данным, контактам и служебной переписке через встроенное программное обеспечение автомобилей.
Исключения и правила доступа
Новые ограничения касаются именно охраняемых военных зон. В то же время, запрет не распространяется на общедоступные объекты военной инфраструктуры, такие как:
- гарнизонные клубы и библиотеки;
- военные госпитали и клиники;
- здания военной прокуратуры.
Транспортные средства китайского производства все же могут быть допущены на закрытые территории, но при полном выключении определенных функций (в частности GPS и систем передачи данных) и соблюдении дополнительных мер безопасности, которые устанавливаются индивидуально для каждого объекта.
Подчеркивается, что эти меры предосторожны и соответствуют практике, используемой членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.
Напомним, крупнейший польский оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) планирует значительно увеличить продажи европейским союзникам и усилить сотрудничество с ключевыми игроками отрасли, такими как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc.