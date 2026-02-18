Запланована подія 2

Читати українською

Армия Польши запретила ввоз китайских автомобилей на военные объекты

Польская армия
Польша закрывает военные базы для китайских авто / Depositphotos

Польская армия ввела строгие ограничения на въезд транспортных средств китайского производства на военные объекты из-за угрозы шпионажа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Военное руководство опасается, что современные бортовые датчики и интеллектуальные системы китайских автомобилей могут быть использованы для скрытого сбора конфиденциальных данных и слежения за оборонной инфраструктурой.

Риски цифрового шпионажа

Согласно официальному заявлению польской армии, главную обеспокоенность вызывают многочисленные камеры, микрофоны и датчики, которыми оснащены современные автомобили из КНР.

Чтобы минимизировать риск утечки информации, военным также строго запрещено подключать служебные смартфоны к информационно-развлекательным системам китайских автомобилей.

Это должно предотвратить несанкционированный доступ к данным, контактам и служебной переписке через встроенное программное обеспечение автомобилей.

Исключения и правила доступа

Новые ограничения касаются именно охраняемых военных зон. В то же время, запрет не распространяется на общедоступные объекты военной инфраструктуры, такие как:

  • гарнизонные клубы и библиотеки;
  • военные госпитали и клиники;
  • здания военной прокуратуры.

Транспортные средства китайского производства все же могут быть допущены на закрытые территории, но при полном выключении определенных функций (в частности GPS и систем передачи данных) и соблюдении дополнительных мер безопасности, которые устанавливаются индивидуально для каждого объекта.

Подчеркивается, что эти меры предосторожны и соответствуют практике, используемой членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.

Напомним, крупнейший польский оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) планирует значительно увеличить продажи европейским союзникам и усилить сотрудничество с ключевыми игроками отрасли, такими как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc.

Автор:
Татьяна Бессараб