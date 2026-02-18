Запланована подія 2

Армія Польщі заборонила ввезення китайських авто на військові об'єкти

Польська армія
Польща закриває військові бази для китайських авто / Depositphotos

Польська армія запровадила суворі обмеження на в'їзд транспортних засобів китайського виробництва на військові об’єкти через загрозу шпигунства. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Військове керівництво побоюється, що сучасні бортові датчики та інтелектуальні системи китайських авто можуть бути використані для прихованого збору конфіденційних даних та стеження за оборонною інфраструктурою.

Ризики цифрового шпигунства

Згідно з офіційною заявою польської армії, головне занепокоєння викликають численні камери, мікрофони та датчики, якими оснащені сучасні автомобілі з КНР.

Щоб мінімізувати ризик витоку інформації, військовим також суворо заборонено підключати службові смартфони до інформаційно-розважальних систем китайських автівок.

Це має запобігти несанкціонованому доступу до даних, контактів та службового листування через вбудоване програмне забезпечення автомобілів.

Винятки та правила доступу

Нові обмеження стосуються саме охоронюваних військових зон. Водночас заборона не поширюється на загальнодоступні об’єкти військової інфраструктури, такі як:

  • гарнізонні клуби та бібліотеки;
  • військові госпіталі та клініки;
  • будівлі військової прокуратури.

Транспортні засоби китайського виробництва все ж можуть бути допущені на закриті території, але за умови повного вимкнення певних функцій (зокрема GPS та систем передачі даних) та дотримання додаткових заходів безпеки, які встановлюються індивідуально для кожного об’єкта.

Наголошується, що ці заходи є запобіжними та відповідають практиці, що використовується членами НАТО та іншими союзниками для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури.

Нагадаємо, найбільший польський оборонний холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) планує значно збільшити продажі європейським союзникам та посилити співпрацю з ключовими гравцями галузі, такими як Rheinmetall AG, Thales SA та BAE Systems Plc. 

Автор:
Тетяна Бесараб