Армия РФ атаковала дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины: какие последствия

энергетика
Энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как разрешит ситуация безопасности

31 декабря армия РФ атаковала дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атак без света осталась значительная часть потребителей в Донецкой области, есть новые отключения в Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко на брифинге.

По его словам, возобновление электроснабжения началось там, где разрешается ситуация безопасности.

Вязовченко отметил, что с ночи продолжается атака на Одесскую область. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего возвращения света.

Кроме того, в Киевской области в результате массированной ракетно-дроновой атаки 27 декабря без электроснабжения остаются около 1000 потребителей в Броварском районе. В то же время замминистра рассказал, что энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области.

Также из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Как сообщили в "Укрэнерго" в результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему 31 декабря в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.

Автор:
Светлана Манько