Армія РФ атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України: які наслідки

Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація

31 грудня армія РФ атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атак без світла залишилася значна частина споживачів у Донецькій області, є нові відключення у Запорізькій , Одеській та Харківській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко на брифінгу.

За його словами, відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація.

 Вʼязовченко зауважив, що від ночі триває атака на Одеську область. Через ворожі удари без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого повернення світла.

Крім того, на Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання залишаються близько 1000 споживачів у Броварському районі. Водночас заступник міністра розповів, що енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. 

Також через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Як повідомили в "Укренерго" внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.

Автор:
Світлана Манько