Армия РФ атаковала рынок "Барабашово" в Харькове: пожар охватил более 2800 кв. м, есть пострадавшие (ФОТО)

Российские войска в очередной раз атаковали рынок "Барабашово" в Киевском районе Харькова. Пожар охватил более 2,8 тысячи квадратных метров. Есть пострадавшие.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова.

"В Киевском районе загорелись павильоны возле ст. м. "Барабашова" на площади более 2,8 тысячи квадратов. Пострадали люди, в общей сложности по состоянию на утро известно о восьми пострадавших", – написал он.

По его словам, также поврежден вход в метро.

Восьмой удар по "Барабашово" с начала полномасштабной войны

Как рассказал изданию "Суспільне" Андрей Винаков , президент концерна "Авек и Ко", являющегося владельцем значительной части "Барабашово", с начала полномасштабного вторжения это уже восьмой удар по рынку. В какую сумму оцениваются убытки, пока неизвестно, ведь продолжается ликвидация пожара, и предпринимателей на территорию не пускают.

Повреждены торговые павильоны, имущество предпринимателей и другие сооружения на территории рынка.

"К сожалению, это были наиболее работающие объекты, это был тканевый хаб. Мы уже ведем переговоры с ними (предпринимателями – ред.) о том, чтобы переселить их в другое место. Сейчас уже есть взаимопонимание", – рассказал Винаков.

Фото: Суспільне Харків / Виктория Якименко

По информации издания, возникший после обстрела пожар сначала самостоятельно пытались локализовать охранники с помощью мощных огнетушителей. Один из них рассказал, что сильный взрыв был около 2:00.

"Мы… пытались ликвидировать пожар. Частично локализовали, но все равно сами не справились. Хорошо, что пожарные оперативно среагировали, приехали и потушили", – рассказал он.

В то же время пресс -секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины Евгений Василенко уточнил, что по состоянию на 9:00 пожар локализовали, но не ликвидировали окончательно.

Кроме удара по "Барабашово", как сообщил Терехов, российская армия разрушила частный дом в Салтовском районе , повредила еще 12 домов, автомобили, высоковольтные линии. Также разрушены 15 гаражей.

О рынке "Барабашово"

"Барабашово" – это крупнейший промышленно-вещественный рынок Украины, площадью более 75 гектаров. По информации Украинского совета торговых центров, он является крупнейшим в Восточной Европе и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынков мира.

Рынок появился в 1990-х и быстро превратился в важный центр оптовой и розничной торговли. Несмотря на обстрелы, "Барабашово" продолжает функционировать, оставаясь важным экономическим узлом для города и региона.