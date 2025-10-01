Армія РФ атакувала ринок "Барабашово" у Харкові: пожежа охопила понад 2800 кв. м, є постраждалі (ФОТО)

Російські війська вчергове атакували ринок "Барабашово" у Київському районі Харкова. Пожежа охопила понад 2,8 тисячі квадратних метрів. Є постраждалі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова.

"У Київському районі зайнялися павільйони біля ст. м. "Барабашова" на площі понад 2,8 тисячі квадратів. Постраждали люди, загалом станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих", – написав він.

За його словами, також пошкоджено вхід до метро.

Восьмий удар по "Барабашово" від початку повномасштабної війни

Як розповів виданню "Суспільне" Андрій Вінаков, президент концерну "Авек та Ко", що є власником значної частини "Барабашово", від початку повномасштабного вторгнення це вже восьмий удар по ринку. В яку суму оцінюються збитки, поки не відомо, адже триває ліквідація пожежі й підприємців на територію не пускають.

Пошкоджено торговельні павільйони, майно підприємців та інші споруди на території ринку.

"На жаль, це були найбільш працюючі об’єкти, це був тканевий хаб. Ми вже ведемо перемовини з ними (підприємцями – ред.) про те, щоб переселити їх в інше місце. Зараз уже є порозуміння", – розповів Вінаков.

Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

За інформацією видання, пожежу, що виникла після обстрілу, спочатку самостійно намагалися локалізувати охоронці з допомогою потужних вогнегасників. Один із них розповів, що сильний вибух був близько 2:00.

"Ми… намагалися ліквідувати пожежу. Частково локалізували, але все одно самі не впоралися. Добре, що пожежники оперативно зреагували, приїхали та загасили", – розповів він.

Водночас речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко повідомив, що станом на 9:00 пожежу локалізували, але не ліквідували остаточно.

Крім удару по "Барабашово", як повідомив Терехов, російська армія зруйнувала приватний будинок у Салтівському районі, пошкодила ще 12 осель, автівки, високовольтні лінії. Також зруйновані 15 гаражів.

Про ринок "Барабашово"

“Барабашово” – це найбільший промислово-речовий ринок України, що має площу понад 75 гектарів. За інформацією Української ради торговельних центрів, він є найбільшим у Східній Європі та займає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу.

Ринок з’явився у 1990-х і швидко перетворився на важливий центр оптової та роздрібної торгівлі. Попри обстріли, "Барабашово" продовжує функціонувати, залишаючись важливим економічним вузлом для міста та регіону.