Армия РФ атаковала угледобывающую шахту: есть раненые

Российская армия 12 декабря атаковала дронами одну из государственных угледобывающих шахт. Двое работников получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак на брифинге.

"В ночь на 12 декабря враг более шести часов атаковал беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт. В результате попаданий на территории предприятия произошел пожар, который в течение нескольких часов был ликвидирован оперативными службами Украины", - отметил он.

По словам замминистра, двое работников предприятия получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Андарак добавил, что в общей сложности зафиксировано примерно 18 попадающих вражеских БПЛА по территории предприятия, не уточнив при этом его название и месторасположение.

В ноябре в результате очередной атаки России на Днепропетровщине было обесточено восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.