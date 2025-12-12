Запланована подія 2

Армія РФ атакувала вуглевидобувну шахту: є поранені

Російська армія 12 грудня атакувала дронами одну із державних вуглевидобувних шахт / Depositphotos

Російська армія 12 грудня атакувала дронами одну із державних вуглевидобувних шахт. Двоє працівників отримали поранення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак на брифінгу.

"В ніч на 12 грудня ворог понад шість годин атакував безпілотниками одну із державних вуглевидобувних шахт. Внаслідок влучань на території підприємства сталася пожежа, яка протягом кількох годин була ліквідована оперативними службами України", - зазначив він.

За словами заступника міністра, двоє працівників підприємства отримали поранення. Їм наразі надається необхідна медична допомога.

Андарак додав, що загалом зафіксовано приблизно 18 влучать ворожих БпЛА по території підприємства, не уточнивши при цьому його назву та місцерозташування.

У листопаді внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

Автор:
Світлана Манько