Армия РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одесщины: повреждены гражданские суда

атака на Одесщину
Армия РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одесщины / Минрозвития общин и территорий

Ночью 17 ноября российская армия нанесла удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Одесщины. В результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в одном из портов перебои по электроснабжению специалисты уже работают над его восстановлением.

Кулеба добавил, что пострадавших от вражеской атаки нет. На местах для ликвидации пожаров и последствий задействованы профильные службы.

Фото 2 — Армия РФ нанесла удары по портовой инфраструктуре Одесщины: повреждены гражданские суда

Кроме того, враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области, сообщили в компании.

В настоящее время 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света.

В ДТЭК отметили, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.

Также в результате обстрелов критической инфраструктуры Донбасса около 30 тысяч абонентов остались без водоснабжения, еще около 20 тысяч - без тепла. В Днепропетровской области удары БпЛА повредили железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 4 ноября российская армия атаковала дронами Измаильский морской порт в Одесской области.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.

Автор:
Светлана Манько