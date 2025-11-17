Армія РФ завдала ударів по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджені цивільні судна

Вночі 17 листопада російська армія завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.

Кулеба додав, що постраждалих від ворожої атаки немає. Наразі на місцях для ліквідації пожеж та наслідків задіяні профільні служби.

Крім того, ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, повідомили в компанії.

Наразі 4000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла.

В ДТЕК наголосили, що пошкодження – значні, а ремонт потребуватиме часу.

Також внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч – без тепла. На Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російська армія атакувала дронами Ізмаїльський морський порт в Одеській області.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.