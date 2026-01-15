Армия РФ наносила удары по энергетической инфраструктуре: где нет света

Ночью 15 января армия РФ в очередной раз наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Минэнерго подчеркнули, что самой сложной сейчас ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, в результате чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. В ведомстве отмечают, что возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

Также из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители у прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями", - сообщают в Минэнерго.

Напоминают, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве — создан штаб по координации ситуации, который будет действовать постоянно.