Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия РФ наносила удары по энергетической инфраструктуре: где нет света

электроэнергия
В Украине действуют графики почасовых отключений / Shutterstock

Ночью 15 января армия РФ в очередной раз наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Минэнерго подчеркнули, что самой сложной сейчас ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, в результате чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. В ведомстве отмечают, что возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

Также из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители у прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями", - сообщают в Минэнерго.

Напоминают, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве — создан штаб по координации ситуации, который будет действовать постоянно.

Автор:
Светлана Манько