Армія РФ завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі: де немає світла

Вночі 15 січня армія РФ вкотре завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

В Міненерго підкреслили, що найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. У відомстві зауважують, що повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови.

Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Також через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - повідомляють в Міненерго.

Там нагадують, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що в енергетиці буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, а у Києві — утворено штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно.