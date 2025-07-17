Армия РФ ударила дронами по заводу по производству холодильников в Виннице (ВИДЕО)

16 июля в Виннице в результате российской дроновой атаки было повреждено предприятие GreenCool, производящее холодильное оборудование.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент группы компаний UBC group Игорь Гуменный , в состав которой входит винницкое предприятие GreenCool.

По его словам, винницкий завод работает с 2018 года, выпускает холодильные шкафы, сундуки для мороженого.

"100% автономный и зеленый в солнечную погоду, весь в солнечных панелях, наш флагман поврежден капитально", - заметил Гуменный.

Он рассказал, что сотрудники не пострадали, ведь все успели вовремя перейти в укрытие, однако взрывы и пожар серьезно повредили помещение и оборудование завода.

В настоящее время установить сумму ущерба невозможно, так как на заводе работают пожарные и саперы.

Гуменный подчеркнул, что, несмотря на потери, главное не помещение и оборудование, а люди. Ученая и подготовленная команда уже имеет опыт переезжать с разбомбленных заводов Харькова и восстанавливаться в Виннице.

"Нас получили уже и в Виннице. Это уже третье разбомбленное в Украине предприятие UBC Group", - сообщил Гуменный.

Он иронизировал, что в России отрапортовали, что попали в стратегический объект, но у UBC Group нет военных заказов.

"У нас вообще за всю свою историю не было никогда даже никаких государственных контрактов", - отметил Гуменный.

Напомним, в результате удара России по Виннице также было повреждено предприятие польской компании Barlinek, специализирующейся на производстве деревянного напольного покрытия.