Російська атака на Вінницю: пошкоджено завод польської компанії Barlinek, поранено мера латвійського міста Огре

Унаслідок чергового ракетного удару Росії по Вінниці було пошкоджено підприємство польської компанії Barlinek, яка спеціалізується на виробництві дерев’яного підлогового покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Він, зазначивши, що керівник заводу охарактеризував атаку як навмисну — удар здійснено з трьох напрямків.

"Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", — наголосив Сікорський.

Крім того, під час цієї ж атаки було поранено мера латвійського міста Огре Егілса Гелманіса. Він перебував в Україні з гуманітарною місією. Про його стан повідомляють як стабільний. Латвійський ресурс LSM.lv зазначає, що деталі обстрілу та маршрут гуманітарної вантажівки не розголошуються з міркувань безпеки.

Інформація про точне місце події та характер ушкоджень обмежена, однак обидва випадки ще раз підкреслюють ризики, з якими стикаються як українські, так і іноземні гуманітарні місії в умовах війни.

Додамо, вночі 16 липня війська РФ запустили по області майже три десятки ударних дронів та пошкодили цивільні підприємства, через масову пожежу погіршилась якість повітря. За даними міського голови Вінниці Моргунова, дев'ять житлових будинків пошкоджені або частково зруйновані в селі Писарівка.