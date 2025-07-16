Российская атака на Винницу: поврежден завод польской компании Barlinek, ранен мэр латвийского города Огре

В результате очередного ракетного удара России по Виннице было повреждено предприятие польской компании Barlinek, специализирующейся на производстве деревянного напольного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Он, отметив, что руководитель завода охарактеризовал атаку как умышленную — удар был осуществлен с трех направлений.

"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака по трем направлениям. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам", — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, во время этой же атаки был ранен мэр латвийского города Огре Эгилс Гелманис. Он был в Украине с гуманитарной миссией. О его состоянии сообщают как стабильное. Латвийский ресурс LSM.lv отмечает, что детали обстрела и маршрут гуманитарного грузовика не разглашаются из соображений безопасности.

Информация о точном месте происшествия и характере повреждений ограничена, однако оба случая еще раз подчеркивают риски, с которыми сталкиваются как украинские, так и иностранные гуманитарные миссии в условиях войны.

Добавим, ночью 16 июля войска РФ запустили по области почти три десятка ударных дронов и повредили гражданские предприятия, из-за массового пожара ухудшилось качество воздуха. По данным городского головы Винницы Моргунова, девять жилых домов повреждены или частично разрушены в селе Писаревка.