Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Наличный курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,14

48,88

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российская атака на Винницу: поврежден завод польской компании Barlinek, ранен мэр латвийского города Огре

обстрелы
РФ повредила в Виннице завод польской компании Barlinek/ГСЧС

В результате очередного ракетного удара России по Виннице было повреждено предприятие польской компании Barlinek, специализирующейся на производстве деревянного напольного покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Он, отметив, что руководитель завода охарактеризовал атаку как умышленную — удар был осуществлен с трех направлений.

"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака по трем направлениям. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам", — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, во время этой же атаки был ранен мэр латвийского города Огре Эгилс Гелманис. Он был в Украине с гуманитарной миссией. О его состоянии сообщают как стабильное. Латвийский ресурс LSM.lv отмечает, что детали обстрела и маршрут гуманитарного грузовика не разглашаются из соображений безопасности.

Информация о точном месте происшествия и характере повреждений ограничена, однако оба случая еще раз подчеркивают риски, с которыми сталкиваются как украинские, так и иностранные гуманитарные миссии в условиях войны.

Добавим, ночью 16 июля войска РФ запустили по области почти три десятка ударных дронов и повредили гражданские предприятия, из-за массового пожара ухудшилось качество воздуха. По данным городского головы Винницы Моргунова, девять жилых домов повреждены или частично разрушены в селе Писаревка.

Автор:
Татьяна Гойденко