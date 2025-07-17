Армія РФ вдарила дронами по заводу з виробництва холодильників у Вінниці (ВІДЕО)

16 липня у Вінниці внаслідок російської дронової атаки було пошкоджене підприємство GreenCool, яке виробляє холодильне обладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент групи компаній UBC group Ігор Гуменний, до складу якої входить вінницьке підприємство GreenCool.

За його словами, вінницький завод працює з 2018 року, випускає холодильні шафи, скрині для морозива.

"100% автономний і зелений в сонячну погоду, весь в сонячних панелях, наш флагман пошкоджений капітально", - зауважив Гуменний.

Він розповів, що співробітники не постраждали, адже всі встигли вчасно перейти в укриття, проте вибухи та пожежа серйозно пошкодили приміщення і обладнання заводу.

Наразі встановити суму збитків неможливо так як на заводі працюють пожежники та сапери.

Гуменний наголосив, що попри втрати - головне не приміщення і обладнання, а люди. Навчена і підготовлена команда вже має досвід переїжджати з розбомблених заводів Харкова і відновлюватись в Вінниці.

"Нас дістали вже і в Вінниці. Це вже третє розбомблене в Україні підприємство UBC Group", - повідомив Гуменний.

Він іронізував, що в Росії відрапортували, що попали в стратегічний обʼєкт, але UBC Group не має військових замовлень.

"Ми взагалі за всю свою історію не мали ніколи навіть ніяких державних контрактів", - зазначив Гуменний.

Нагадаємо, унаслідок удару Росії по Вінниці також було пошкоджено підприємство польської компанії Barlinek, яка спеціалізується на виробництві дерев’яного підлогового покриття.